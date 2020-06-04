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23:40   4 Июня 2020
Общество

Сенатор Морозов заявил, что санкции не помешают России реализовать "Северный поток — 2"

Сенатор Морозов заявил, что санкции не помешают России реализовать "Северный поток — 2"

Новые санкции против проекта "Северный поток — 2" могут осложнить его реализацию, однако строительство будет завершено при любом раскладе. Об этом сообщил член Совфеда РФ Олег Морозов.

Законопроект об американских санкциях против строительства ранее был внесен в Сенат США и предполагает ввод ограничительных мер против компаний, которые страхуют суда, работающие на прокладке газопровода. Документ был поддержан пятью сенаторами обеих партий, включая Теда Круза.

Морозов в беседе с РИА Новости отметил, что это могут быть очередные ограничительные меры, которые осложнят реализацию проекта строительства газопровода. Сенатор заявил, что Россия найдет способ, как воплотить проект, несмотря на любые ограничительные меры. По его словам, необходимо встречное понимание со стороны европейских партнеров и потребителей.

Многое будет зависеть от европейских стран и их способности поставить свои интересы выше амбиций и коммерческих выгод США, отметил Морозов.

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Автор: Яна Либерман
#санкции #сенат сша

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