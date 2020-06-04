Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб: за сутки в Москве скончались еще 57 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: за сутки в Москве скончались еще 57 пациентов с коронавирусом

 Сенатор Морозов заявил, что санкции не помешают России реализовать "Северный поток — 2"

Сенатор Морозов заявил, что санкции не помешают России реализовать "Северный поток — 2"
Сенатор Косачев указал на циничность США в вопросе санкций против "Северного потока — 2"

Сенатор Косачев указал на циничность США в вопросе санкций против "Северного потока — 2"

 Японские пользователи соцсетей раскритиковали политолога за призывы "забрать" Курилы у РФ

Японские пользователи соцсетей раскритиковали политолога за призывы "забрать" Курилы у РФ
Politico: Макрон пытается спасти G7

Politico: Макрон пытается спасти G7

 Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США

Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США
Оперштаб: за сутки в Москве скончались еще 57 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: за сутки в Москве скончались еще 57 пациентов с коронавирусом

 Сенатор Морозов заявил, что санкции не помешают России реализовать "Северный поток — 2"

Сенатор Морозов заявил, что санкции не помешают России реализовать "Северный поток — 2"
Сенатор Косачев указал на циничность США в вопросе санкций против "Северного потока — 2"

Сенатор Косачев указал на циничность США в вопросе санкций против "Северного потока — 2"

 Японские пользователи соцсетей раскритиковали политолога за призывы "забрать" Курилы у РФ

Японские пользователи соцсетей раскритиковали политолога за призывы "забрать" Курилы у РФ
Politico: Макрон пытается спасти G7

Politico: Макрон пытается спасти G7

 Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США

Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США
22:56   4 Июня 2020
Политика

Японские пользователи соцсетей раскритиковали политолога за призывы "забрать" Курилы у РФ

Японские пользователи соцсетей раскритиковали политолога за призывы "забрать" Курилы у РФ

Пользователи соцсетей из Японии вразумили известного японского журналиста и политолога Юкио Касияму, призвавшего "забрать" у РФ четыре острова Южно-Курильской гряды. Об этом пишет ФАН.

Ранее издание Wedge Infinity опубликовало статью, в которой Касияма попытался рассуждать на тему принадлежности Курил. Он напомнил, что Токио два года назад сформулировал четкий принципиальный подход к территориальной проблеме, согласно которой Россия должна "отдать" Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Сейчас Япония изменила свой подход и мечтает вернуть только два острова, отмечает политолог. Эксперт напоминает, что Москва не намерена менять свою позицию. Он приводит слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, что пока Япония не признает Южные Курилы за Россией, дальнейшие переговоры невозможны.

Журналист отметил, что на уступки российской стороне Токио не может "пойти легко". По его словам, Япония не должна отбрасывать "территориальный суверенитет". По его мнению, это станет сигналом для всего мира, что можно "оккупировать японские земли" и терпеливо ждать, когда Токио отступит. Журналист назвал "вредной и бесплодной" идею Японии "вернуть" только два острова и призвал продолжать требовать четыре острова.

ФАН пишет, что японцы в комментариях к статье  подчеркнули, что Россия никогда не отдаст острова. Многие призвали перестать ныть по поводу российских островов. Так, пользователь Geraosan Haruko отметил, что Япония "только и может, что причитать внутри страны и за рубежом".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#япония #курильские острова #курилы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...