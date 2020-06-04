Японские пользователи соцсетей раскритиковали политолога за призывы "забрать" Курилы у РФ

Пользователи соцсетей из Японии вразумили известного японского журналиста и политолога Юкио Касияму, призвавшего "забрать" у РФ четыре острова Южно-Курильской гряды. Об этом пишет ФАН.

Ранее издание Wedge Infinity опубликовало статью, в которой Касияма попытался рассуждать на тему принадлежности Курил. Он напомнил, что Токио два года назад сформулировал четкий принципиальный подход к территориальной проблеме, согласно которой Россия должна "отдать" Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Сейчас Япония изменила свой подход и мечтает вернуть только два острова, отмечает политолог. Эксперт напоминает, что Москва не намерена менять свою позицию. Он приводит слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, что пока Япония не признает Южные Курилы за Россией, дальнейшие переговоры невозможны.

Журналист отметил, что на уступки российской стороне Токио не может "пойти легко". По его словам, Япония не должна отбрасывать "территориальный суверенитет". По его мнению, это станет сигналом для всего мира, что можно "оккупировать японские земли" и терпеливо ждать, когда Токио отступит. Журналист назвал "вредной и бесплодной" идею Японии "вернуть" только два острова и призвал продолжать требовать четыре острова.

ФАН пишет, что японцы в комментариях к статье подчеркнули, что Россия никогда не отдаст острова. Многие призвали перестать ныть по поводу российских островов. Так, пользователь Geraosan Haruko отметил, что Япония "только и может, что причитать внутри страны и за рубежом".