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22:31   4 Июня 2020
Политика

Представители ЛНА и ПНС сядут за стол переговоров в формате 5+5

Представители ЛНА и ПНС сядут за стол переговоров в формате 5+5

Представители ЛНА примут участие в Ливийском объединенном военном комитете. Об этом заявил официальный представитель армии под командованием Халифы Хафтара Ахмад Мисмари.

Переговоры пройдут в формате 5+5. Ливийская национальная армия (ЛНА) согласилась на участие в переговорах при условии прекращения атак со стороны террористов так называемого Правительства национального согласия и соблюдения перемирия. Мисмари отметил, что при малейшем нарушении перемирия ЛНА завершит участие в переговорах и возобновит оборонительные операции.

По словам Мисмари, подразделения ЛНА на время переговоров будут выведены за пределы ливийской столицы. О решении возобновить переговоры между ЛНА и ПНС стало известно совсем недавно. Процесс переговоров был запущен еще в январе в Москве, где по словам, главы МИД РФ Сергея Лаврова был установлен "определенный прогресс", несмотря на их приостановление.

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Автор: Илья Романович
#переговоры #лна

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