Федеральные каналы РФ расскажут о городах-претендентах на звание "Город трудовой доблести"

Российским федеральным телеканалам предложили рассказать о претендентах на получение звания "Город трудовой доблести". С соответствующим предложением выступил Герой труда России Николай Жарков, проживающий в Нижнем Новгороде.

В годы войны Жарков занимал пост директора завода "Красное Сормово". Жарков подчеркнул, что на сегодняшний день российская молодежь не всегда знает и помнит историю своего родного города, поскольку информация не получает широкой огласки.

Заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн указал, что поддерживает инициативу Жаркова, ответив, что представители партии уже обратились к ряду федеральных каналов с просьбой рассказать о российских городах, претендующих на звание.

В 2020 году глава РФ Владимир Путин подписал законопроект о присвоении звания "Город трудовой доблести" тем городам, которые во время войны внесли значительный вклад в победу, обеспечив бесперебойные поставки военной и гражданской продукции, проявив трудовой героизм и самоотверженность.

Ранее российский лидер подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции РФ, которое будет длиться семь дней, с 25 июня по 1 июля включительно. Путин предложил закрепить в Основном законе страны несколько положений. Согласно некоторым из них, предлагается закрепить индексацию пенсионных выплат, которая будет производится ежегодно, а также признать детей важнейшим приоритетом политики РФ.