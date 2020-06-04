Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пользователи Сети отреагировали на фильм Дудя про Кремниевую долину

Пользователи Сети отреагировали на фильм Дудя про Кремниевую долину

 Следком проверит жалобы новосибирских врачей на невыплату надбавок за пациентов с COVID-19

Следком проверит жалобы новосибирских врачей на невыплату надбавок за пациентов с COVID-19
Федеральные каналы РФ расскажут о городах-претендентах на звание "Город трудовой доблести"

Федеральные каналы РФ расскажут о городах-претендентах на звание "Город трудовой доблести"

 Названы пять стран, где россияне чаще всего покупают недвижимость

Названы пять стран, где россияне чаще всего покупают недвижимость
Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США

Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США

 США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов
Пользователи Сети отреагировали на фильм Дудя про Кремниевую долину

Пользователи Сети отреагировали на фильм Дудя про Кремниевую долину

 Следком проверит жалобы новосибирских врачей на невыплату надбавок за пациентов с COVID-19

Следком проверит жалобы новосибирских врачей на невыплату надбавок за пациентов с COVID-19
Федеральные каналы РФ расскажут о городах-претендентах на звание "Город трудовой доблести"

Федеральные каналы РФ расскажут о городах-претендентах на звание "Город трудовой доблести"

 Названы пять стран, где россияне чаще всего покупают недвижимость

Названы пять стран, где россияне чаще всего покупают недвижимость
Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США

Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США

 США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов
21:06   4 Июня 2020
Экономика

Названы пять стран, где россияне чаще всего покупают недвижимость

Названы пять стран, где россияне чаще всего покупают недвижимость

Самой привлекательной для покупки недвижимости страной стала Испания, сообщили эксперты международного брокера недвижимости Tranio.

Второе место занимает Германия. На третьей строчке расположилась Греция, где инвестор, приобретая недвижимость стоимостью от 250 тысяч евро, может получит вид на жительство.

Следующими по популярности идут Черногория и Италия, как популярные морские курорты, где чаще всего приобретают недвижимость на побережье. Эксперты отметили, что активность российских инвесторов значительно упала на фоне распространения COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#курорт #инвестиции #недвижимость #покупка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...