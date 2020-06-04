Названы пять стран, где россияне чаще всего покупают недвижимость

Самой привлекательной для покупки недвижимости страной стала Испания, сообщили эксперты международного брокера недвижимости Tranio.

Второе место занимает Германия. На третьей строчке расположилась Греция, где инвестор, приобретая недвижимость стоимостью от 250 тысяч евро, может получит вид на жительство.

Следующими по популярности идут Черногория и Италия, как популярные морские курорты, где чаще всего приобретают недвижимость на побережье. Эксперты отметили, что активность российских инвесторов значительно упала на фоне распространения COVID-19.