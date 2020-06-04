Politico: Макрон пытается спасти G7

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается спасти перенесенный с июня на осень саммит «Большой Семерки» для чего играет роль посредника между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом, ссылаясь на представителя канцелярии французского лидера, сообщает американское издание Politico.

Как отмечается, Макрон в субботу второй раз за три дня переговорил с Трампом по телефону, заявив ему, что, саммит, который в 2020 году должен пройти в Вашингтоне, не сможет состояться, если на него съедутся не все лидеры, а также, если у мероприятия не будет четкой повестки.

«Макрон сказал ему, что за столом переговоров G7 должны сидеть все руководители, — приводит издание слова представителя офиса президента Франции. — Наше главное требование по содержанию… Французский президент хочет иметь возможность обсудить трудные и болезненные вопросы актуальной политики».

В число этих актуальных вопросов, как отмечается, входит поиск вакцины от коронавируса и международные усилия в этом направлении, экономическая ситуация в мире, трансатлантические проблемы и отношения с КНР.

При этом, как отмечается, Макрон, пытаясь найти золотую середину между «здравомыслящей Меркель» и «непредсказуемым Трампом», не стал загонять себя в тупик. Заявив о необходимости собрать на саммите в Вашингтоне всех лидеров, он не выдвинул условие, что в случае отказа Меркель приехать, он не приедет тоже. По словам представителя его аппарата, Макрон неоднократно обсуждал этот вопрос с самой Меркель.

Таким образом Макрон обеспечил себе свободу маневра, чтобы по возможности влиять на повестку и, несмотря на желание Трампа использовать этот саммит для своей предвыборной кампании, все же спасти принципы многосторонних отношений.

В настоящее время, отмечает Politico, практически не заметно, чтобы шла какая-то дипломатическая подготовка ежегодного саммита. В частности, не слышно обычных перед встречей лидеров дискуссий о повестке заседания.

Напомним, изначально саммит «Большой Семерки» был назначен на конец июня, однако в минувшую пятницу федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не намерена в нем участвовать. В ответ президент США Дональд Трамп перенес мероприятие на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него лидеров четырех государств, не входящих в G7, в том числе президента РФ Владимира Путина.

«Вот у нас есть «Семерка». Без него. Половина встречи посвящена России, и, будь он с нами, решать вопросы было бы гораздо проще», — заявил Трамп.

Однако лидеры Великобритании, Канады и Франции не одобрили эту идею американского президента.