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20:59   4 Июня 2020
Экономика

Костин озвучил сроки восстановления российской экономики

Костин озвучил сроки восстановления российской экономики

Июнь текущего года станет именно тем периодом, когда экономика РФ встанет на путь стабилизации. Об этом заявил глава "ВТБ" Андрей Костин.

Экономика России напрямую зависит от положения дел на рынке энергоносителей. Так, в марте нефтяные котировки обвалились более чем на 40%, но после старта действия сделки ОПЕК+, согласно которой страны уменьшают количество добычи нефтепродуктов, цены на энергоресурс начали уверенно подниматься. Североевропейская марка Brent и российская Urals уже подорожали до 40 долларов за баррель, сообщил Костин.

Дальнейший период стабилизации российской экономики будет завесить от продолжительности действия ограничительных мер, которые введены для нераспространения вируса COVID-19, уверен глава ВТБ.

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Автор: Ирина Большунова
#нефть #втб #костин

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