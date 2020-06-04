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Пользователи Сети отреагировали на фильм Дудя про Кремниевую долину

Пользователи Сети отреагировали на фильм Дудя про Кремниевую долину

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20:51   4 Июня 2020
Общество

Пользователи Сети отреагировали на фильм Дудя про Кремниевую долину

Пользователи Сети отреагировали на фильм Дудя про Кремниевую долину

Сюжет о русских IT-специалистах, живущих в Кремниевой долине, который снял российский блогер Юрий Дудь, вызвал споры среди аудитории, разделившейся на два лагеря.

Первым единодушный восторг о прелестях жизни в США нарушил миллиардер Павел Дуров, отметивший отрицательные стороны жизни в Америке. Среди них создатель Telegram и "ВКонтакте" отметил недоступное здравоохранение, посредственное образование, ограниченную культурную жизнь, высокие налоги и прочие факторы.

Некоторые российские студенты факультета журналистики с Дуровым не согласились, заявив, что в России встречаются те же проблемы, что и в Соединенных Штатах, и миллиардер просто не знает настоящей жизни в стране, передает издание "Литературная газета".

Другие пользователи интернета выразили свое сожаление о том, что ценные кадры покидают сначала провинцию, а потом и Россию в поисках лучшей жизни и возможности реализовать себя. Сейчас многое решит исход пандемии коронавируса, который покажет потенциалы государств на фоне мирового экономического кризиса, рассказали студенты.

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Автор: Руслан Неглинный
#дуров #кремниевая долина #дудь

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