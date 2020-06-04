Украинский эксперт: конфликт в Донбассе пойдет по приднестровскому сценарию 

Киев из всех возможных сценариев урегулирования ситуации в Донбассе выбрал стратегию ненужного пустословия и бездействия, поэтому конфликт на востоке страны теперь будет развиваться, как в свое время в Приднестровье.

Такое мнение, выступая на телеканале «112 Украина» высказал доктор философии Владимир Шевченко. По его словам, не смотря на все мирные планы и множество прибавленных к ним фамилий, все равно все сводится к четырем возможным вариантам развития событий.

«Первый вариант – это наступать, это то, что 25 процентов населения поддерживает. Далее, как говорил Тука, «расходящимися танковыми ударами на Ростов и Москву», — заявил Шевченко.

Вторым вариантом является отступление, добавил эксперт. Сдавать территорию, передвигать границы, признавать потерянную территорию больше не своей и говорить при этом, что ничего нельзя было поделать.

Третьим вариантом является заключение договоренностей, но в нынешней ситуации он кажется нереальным. Все переговоры к настоящему моменту зашли в тупик, из которого пока никак не выйти.