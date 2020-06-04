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20:14   4 Июня 2020
Экономика

Манипуляции ФРС с ценными бумагами грозят обвалом фондовых рынков

Манипуляции ФРС с ценными бумагами грозят обвалом фондовых рынков

Федеральная резервная система (ФРС) США с марта взяла курс на безлимитную покупку активов, чтобы стабилизировать ситуацию на рынках, однако последствия этой политики могут оказаться очень плачевными.

Эксперты фиксируют частые случая начала торгов с резким повышением, что говорит о закрытии коротких позиций. Игроки лишились возможности ставить на понижение, так как их действия сразу "наказываются", но это создает риск гигантского обвал. Крах на бирже 1907 года был спровоцирован именно тем, что все участники рынка занимали длинные позиции по бумагам.

ФБА "Экономика сегодня" приводит список мер, которые позволят ФРС избежать схлопывания крупнейшего за 100 лет "пузыря". Если же ничего не предпринимать, рынки могут взлететь еще больше и увеличить потенциальную энергию для последующего обрушения.

Аналитики Бюджетного управления Конгресса прогнозируют, что из-за последствий пандемии новой коронавирусной инфекции США будут восстанавливать прежние позиции в течение следующих десяти лет.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #биржа #фондовый рынок #фрс #ценные бумаги #экономика сша #экономический кризис

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