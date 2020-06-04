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20:07   4 Июня 2020
Происшествия

СК обвинил жителей Казани и Перми в реабилитации нацизма

СК обвинил жителей Казани и Перми в реабилитации нацизма

Следственный комитет предъявил обвинение двоим жителям Казани и Перми в реабилитации нацизма.

Молодые люди, по версии следствия, приняли участие в онлайн-акции "Бессмертный полк", во время которой выложили на своих страницах в социальной сети "ВКонтакте" изображения с нацистскими лидерами. Правоохранители при проверке данного инцидента квалифицировали действия интернет-пользователей как реабилитацию нацизма. Один из молодых людей частично признал свою вину, а другой полностью раскаялся в содеянном. 

Источник видео: Следственный комитет Российской Федерации   

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Автор: Василий Пименов
#ск #уголовное дело #нацизм #казань #пермь

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