СК обвинил жителей Казани и Перми в реабилитации нацизма

Следственный комитет предъявил обвинение двоим жителям Казани и Перми в реабилитации нацизма.

Молодые люди, по версии следствия, приняли участие в онлайн-акции "Бессмертный полк", во время которой выложили на своих страницах в социальной сети "ВКонтакте" изображения с нацистскими лидерами. Правоохранители при проверке данного инцидента квалифицировали действия интернет-пользователей как реабилитацию нацизма. Один из молодых людей частично признал свою вину, а другой полностью раскаялся в содеянном.

Источник видео: Следственный комитет Российской Федерации

Блогер Алексей Навальный также должен быть привлечен к ответственности за публикацию, оскорбляющую ветерана Великой Отечественной войны, заявил Юрист Илья Ремесло в беседе с Nation News.