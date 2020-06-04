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19:56   4 Июня 2020
Экономика

Потерявшим работу россиянам выплатят удвоенное пособие по уходу за ребенком

Потерявшим работу россиянам выплатят удвоенное пособие по уходу за ребенком

Правительство РФ выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина сообщил, что ранее в России был применен комплекс мер для помощи гражданам, которые лишились заработка во время пандемии. Так, было утверждено увеличение размера пособия по безработице. Также регионам будут выделены 56 млрд рублей для выплат родителям на несовершеннолетних детей.

Многие меры, направленные на улучшение качества жизни россиян, предлагается закрепить в Основном законе страны путем принятия поправок к Конституции. Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля

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Автор: Кристина Мокроусова
#дети #пособие #выплата #мишустин #господдержка

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