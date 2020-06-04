Потерявшим работу россиянам выплатят удвоенное пособие по уходу за ребенком

Правительство РФ выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина сообщил, что ранее в России был применен комплекс мер для помощи гражданам, которые лишились заработка во время пандемии. Так, было утверждено увеличение размера пособия по безработице. Также регионам будут выделены 56 млрд рублей для выплат родителям на несовершеннолетних детей.

Многие меры, направленные на улучшение качества жизни россиян, предлагается закрепить в Основном законе страны путем принятия поправок к Конституции. Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля