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19:55   4 Июня 2020
Политика

Санкции США не помешали Асаду обеспечить Сирию медикаментами

Санкции США не помешали Асаду обеспечить Сирию медикаментами

Президент Сирии Башар Асад продолжает проводить работу по улучшению ситуации в стране. Правительство САР обеспечило сирийцев необходимыми лекарствами, несмотря на односторонние санкции со стороны США.

По заявлению министра здравоохранения Сирии Низара Язиги, на подконтрольных территориях Дамаска нет никаких проблем в поставке лекарств. За счет финансов со стороны Центробанка Сирии обеспечен гибкий механизм, который непрерывно ведет работу сирийской фармацевтической компании. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Башару Асаду удается держать под контролем ситуацию с поставками медикаментов, и санкции со стороны США не являются для него проблемой. В разгар войны граждане Сирии оказались в тяжелой ситуации из-за нехватки медикаментов, так как на тот момент американские санкции имели влияние, но благодаря принятым мерам со стороны правительства Сирии все держится под контролем. Также министр здравоохранения отметил, что несмотря на стабильную ситуацию на подконтрольных территориях Дамаска, сирийцы должны соблюдать все меры по предотвращению коронавирусной инфекции.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #сирия #асад #дамаск #санкции

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