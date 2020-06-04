Следком проверит жалобы новосибирских врачей на невыплату надбавок за пациентов с COVID-19

Сотрудники скорой помощи Ордынского района заявили о невыплатах за работу с пациентами с подтвержденным коронавирусом и людьми из группы риска. На жалобы врачей обратил внимание Следственный комитет РФ.

Президентскую выплату за помощь гражданам с коронавирусом медики получили после обращения в новосибирское управление Следственного комитета России, сообщила фельдшер скорой помощи Виктория. По ее словам, за транспортировку людей из группы риска выплатили значительно меньше, передает телеканал "360".

Как объяснили в Минздраве Новосибирской области, за пациентов из группы риска положена другая компенсация, которая рассчитывается, исходя из отработанного времени. Однако сотрудники скорой помощи намерены дождаться окончания проверок, начатых СК РФ.

Разница в доплатах основана на двух постановлениях федерального правительства: №484 и №415. Первое известно как документ о президентской выплате, которая фиксирована и начисляется за пациента с COVID-19 вне зависимости от отработанного времени. Постановление №415 называется в народе правительственной выплатой, которая назначается за фактически отработанное время, но не только за граждан с подтвержденным коронавирусом, но и за тех, кто находится в группе риска. Российским регионам федеральный бюджет перечислил 22 млрд рублей на доплаты врачам.