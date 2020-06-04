Россия рассчитывает на благополучное разрешение ситуации с изъятием банкнот Гознака

Москва рассчитывает на благополучное разрешение ситуации с задержанием на Мальте партии ливийских динаров, отпечатанных российским "Гознаком". Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ливийские динары использовались по всей североафриканской стране. Именно поэтому заявление о том, что поставки банкнот шли на пользу лишь Восточному Правительству Ливии, выглядит неубедительно, отметили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, экспертная комиссия по вопросам Ливии при Совете безопасности ООН не нашла нарушений санкций в поставке партии денег из России, несмотря на то, что Госдеп США утверждал, что Москва якобы поставила Ливии "фальшивые" банкноты".

В "Гознаке" пояснили, что партия ливийских динаров была заказана еще в 2015 году. Эту сделку одобрил совет директоров Центрального банка Ливии. Решение не было отменено и действует до сих пор.

Фейк о банкнотах - из серии тех, что штампуют США,пытаясь свести на нет мирные инициативы России в Ливии. С подачи Вашингтона так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии попыталось выдать старые самолеты ЛНА МиГ-25 за российские истребители МиГ-29, якобы переброшенные на ливийскую авиабазу Аль-Джуфра. Триполитанское "правительство" таким образом пыталось поддержать фейк американского командования в Африке о том, что РФ якобы передала истребители МиГ-29 Ливийской национальной армии. Эксперты считают, что США, штампуя фейки о РФ, в частности, о присутствии в Ливии ЧВК "Вагнера", пытаются найти повод для усиления своего присутствия в Ливии.