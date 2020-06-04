Захарова выразила сожаление в связи с продлением санкций ЕС и США против Сирии

Европейский союз вслед за США продлил ограничительные меры против Сирии. Москва разочарована этим решением, так как санкции препятствуют закупке лекарств и медицинского оборудования, жизненно важных для жителей САР.

Односторонние санкции США и ЕС калечат сирийскую экономику, отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова. По ее словам, РФ разочарована решением продлить ограничительные меры. Об этом Захарова заявила в ходе брифинга в четверг.

25 мая Совет Европейского союза продлил санкции в отношении Сирии до 1 июня 2021 года. Ограничения действуют с 2011 года и распространяются на нефтяную отрасль, ограничивают инвестиции, а также предполагают заморозку активов сирийского центрального банка, передает ТАСС.