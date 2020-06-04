Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин рассказал о снятии большинства ограничений к 1 июля

Собянин рассказал о снятии большинства ограничений к 1 июля

 Собянин заверил, что бюджетники получат зарплату в полном объеме

Собянин заверил, что бюджетники получат зарплату в полном объеме
Портал "Медиазона" искажает статьи других СМИ, стараясь доказать невиновность Таушканова

Портал "Медиазона" искажает статьи других СМИ, стараясь доказать невиновность Таушканова

 Захаров назвал беспорядки в США местью Сороса за петицию "о террористе"

Захаров назвал беспорядки в США местью Сороса за петицию "о террористе"
США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

 Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским

Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским
Собянин рассказал о снятии большинства ограничений к 1 июля

Собянин рассказал о снятии большинства ограничений к 1 июля

 Собянин заверил, что бюджетники получат зарплату в полном объеме

Собянин заверил, что бюджетники получат зарплату в полном объеме
Портал "Медиазона" искажает статьи других СМИ, стараясь доказать невиновность Таушканова

Портал "Медиазона" искажает статьи других СМИ, стараясь доказать невиновность Таушканова

 Захаров назвал беспорядки в США местью Сороса за петицию "о террористе"

Захаров назвал беспорядки в США местью Сороса за петицию "о террористе"
США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

 Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским

Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским
19:38   4 Июня 2020
Армия

Захарова выразила сожаление в связи с продлением санкций ЕС и США против Сирии

Захарова выразила сожаление в связи с продлением санкций ЕС и США против Сирии

Европейский союз вслед за США продлил ограничительные меры против Сирии. Москва разочарована этим решением, так как санкции препятствуют закупке лекарств и медицинского оборудования, жизненно важных для жителей САР.

Односторонние санкции США и ЕС калечат сирийскую экономику, отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова. По ее словам, РФ разочарована решением продлить ограничительные меры. Об этом Захарова заявила в ходе брифинга в четверг. 

25 мая Совет Европейского союза продлил санкции в отношении Сирии до 1 июня 2021 года. Ограничения действуют с 2011 года и распространяются на нефтяную отрасль, ограничивают инвестиции, а также предполагают заморозку активов сирийского центрального банка, передает ТАСС

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#захарова #ес #сша #сирия #санкции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...