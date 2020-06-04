Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США

Причиной экономического, политического и социального хаоса, в который погрузились Соединенные Штаты Америки, являются глубинные противоречия, заложенные еще четыре десятилетия назад, и это не вина Трампа, а его беда

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил экономист Никита Кричевский, отметив, что безудержный рост госдолга, бум потребительских кредитов и низкие налоги для богатых привели, если не к агонии, то к очень негативным проявлениям политики Рейгана.

По его словам, то, что происходило при президентстве Рональда Рейгана, получило название «Рейгономика».

«Не вина Трампа, что Америка погрузилась в политический, экономический и социальный хаос. Это его беда. Это пришлось на его президентство, но бомба была заложена еще 40 лет назад», — отметил Кричевский.

Нынешний президент США Дональд Трамп, добавил экономист, на самом деле, «очень умный мужик».

«Одно его противостояние с Китаем чего стоит. Что он сделал? Начал разбираться с научным воровством. Заявил, что уберет статус особого города у Гонконга – а это окно Китая во внешний мир», — напомнил эксперт

Также Трамп прекратил общение США с ВОЗ (Всероссийской организацией здравоохранения), которая является прокитайской, и для Китая это все очень болезненно, Кричесвский.