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Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США

Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США

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20:39   4 Июня 2020
Весь мир

Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США

Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США

Причиной экономического, политического и социального хаоса, в который погрузились Соединенные Штаты Америки, являются глубинные противоречия, заложенные еще четыре десятилетия назад, и это не вина Трампа, а его беда

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил экономист Никита Кричевский, отметив, что безудержный рост госдолга, бум потребительских кредитов и низкие налоги для богатых привели, если не к агонии, то к очень негативным проявлениям политики Рейгана.

По его словам, то, что происходило при президентстве Рональда Рейгана, получило название «Рейгономика».

«Не вина Трампа, что Америка погрузилась в политический, экономический и социальный хаос. Это его беда. Это пришлось на его президентство, но бомба была заложена еще 40 лет назад», — отметил Кричевский.

Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США

Нынешний президент США Дональд Трамп, добавил экономист, на самом деле, «очень умный мужик».

«Одно его противостояние с Китаем чего стоит. Что он сделал? Начал разбираться с научным воровством. Заявил, что уберет статус особого города у Гонконга – а это окно Китая во внешний мир», — напомнил эксперт

Также Трамп прекратил общение США с ВОЗ (Всероссийской организацией здравоохранения), которая является прокитайской, и для Китая это все очень болезненно, Кричесвский.

Кричевский назвал главную причину хаоса в экономике США

«И кстати, почему он это делает? Одно из других негативных последствий «рейганомики»  — это то, что Америка проспала Китай,  — подчеркнул экономист в заключение.  — Все силы положили на то, чтобы завалить СССР. И проспали Китай. Трампу теперь со всем этим приходиться разбираться».

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Автор: Александр Люблинский
#сша #экономика #политика #трамп #весь мир #кричевский #рейган #хаос

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