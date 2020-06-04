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Портал "Медиазона" искажает статьи других СМИ, стараясь доказать невиновность Таушканова

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19:30   4 Июня 2020
Экономика

Портал "Медиазона" искажает статьи других СМИ, стараясь доказать невиновность Таушканова

Портал "Медиазона" искажает статьи других СМИ, стараясь доказать невиновность Таушканова

Портал "Медиазона" заменил текст в ряде статей о екатеринбуржце Владимире Таушканове, чтобы оправдать его.

Журналисты Федерального агентства новостей сопоставили статью, опубликованную екатеринбургским изданием "Е1", где есть беседа с отцом погибшего, с позже написанным материалом "Медиазоны". В оригинале статьи подробно описаны предшествующие штурму события, а также сделан акцент на том, что Таушканов угрожал бойцу СОБР ножом. Однако в материале "Медиазоны" есть две версии, по одной из которых у подозреваемого был нож, а при другой – нет, сообщает ФАН.

При цитировании статьи портала 66.ru, "Медиазона" поддерживает собственную альтернативою версию, согласно которой у Таушканова ножа не было совсем. По аналогичной системе ресурс искажает и историю отца подозреваемого: вместо ножа и газового баллончика авторы статьи оставили только баллончик.

Однако отец в своем интервью открыто заявил, что у его сына в руках был нож, с которым он кинулся на бойца СОБР. Таким образом, манипуляция "Медиазоной" фактами очевидна.

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Автор: Василий Пименов
#расследование #фейк

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