Собянин рассказал о снятии большинства ограничений к 1 июля

Большая часть ограничительных мер на фоне пандемии COVID-19 будет снята в Москве до 1 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он предупредил, что в понедельник, 8 июля, можно будет говорить о графике снятия ограничений до названого срока. По словам мэра Москвы, шаг за шагом необходимо постепенно открывать рестораны и объекты туристической отрасли.

Собянин выразил уверенность, что несмотря на опасность новой коронавирусной инфекции, необходимо возвращаться к нормальной жизни и приспосабливаться.

Как заявил президент России Владимир Путин, день голосования по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова сообщила, что голосование будет даже более безопасно, нежели поход в магазин. Поправки к Конституции РФ были проработаны с целью повышения уровня жизни граждан России. В числе важных поправок: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания и ответственность государства за защиту прав трудящихся.