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19:21   4 Июня 2020
Общество

Собянин рассказал о снятии большинства ограничений к 1 июля

Собянин рассказал о снятии большинства ограничений к 1 июля

Большая часть ограничительных мер на фоне пандемии COVID-19 будет снята в Москве до 1 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он предупредил, что в понедельник, 8 июля, можно будет говорить о графике снятия ограничений до названого срока. По словам мэра Москвы, шаг за шагом необходимо постепенно открывать рестораны и объекты туристической отрасли. 

Собянин выразил уверенность, что несмотря на опасность новой коронавирусной инфекции, необходимо возвращаться к нормальной жизни и приспосабливаться. 

Как заявил президент России Владимир Путин, день голосования по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова сообщила, что голосование будет даже более безопасно, нежели поход в магазин. Поправки к Конституции РФ были проработаны с целью повышения уровня жизни граждан России. В числе важных поправок: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания и ответственность государства за защиту прав трудящихся.

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Автор: Василий Пименов
#собянин #ограничения #пандемия

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