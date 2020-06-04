Собянин заверил, что бюджетники получат зарплату в полном объеме

Мэр Москвы Сергей Собянин исключил оптимизацию в социальной сфере и заверил, что все бюджетники получат зарплату в полном объеме.

Власти выполнят все обязательства перед жителями города, сообщил Сергей Собянин в беседе с журналистами канала "Россия-24".

Если возникнет такая необходимость, город займет деньги, но все равно выполнит ранее оговоренные условия, то есть обеспечит врачей, медиков, работников культуры и прочих бюджетников заработной платой в привычном размере, добавил Собянин.

Следует отметить, что предлагаемые поправки к Конституции страны направлены на улучшение сфер жизни россиян. Например, нововведения призваны обеспечить доступную медицинскую помощь, социальную поддержку населению на должном уровне и ежегодную индексацию пенсионных выплат.