Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин рассказал о снятии большинства ограничений к 1 июля

Собянин рассказал о снятии большинства ограничений к 1 июля

 Собянин заверил, что бюджетники получат зарплату в полном объеме

Собянин заверил, что бюджетники получат зарплату в полном объеме
Портал "Медиазона" искажает статьи других СМИ, стараясь доказать невиновность Таушканова

Портал "Медиазона" искажает статьи других СМИ, стараясь доказать невиновность Таушканова

 Захаров назвал беспорядки в США местью Сороса за петицию "о террористе"

Захаров назвал беспорядки в США местью Сороса за петицию "о террористе"
США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

 Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским

Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским
Собянин рассказал о снятии большинства ограничений к 1 июля

Собянин рассказал о снятии большинства ограничений к 1 июля

 Собянин заверил, что бюджетники получат зарплату в полном объеме

Собянин заверил, что бюджетники получат зарплату в полном объеме
Портал "Медиазона" искажает статьи других СМИ, стараясь доказать невиновность Таушканова

Портал "Медиазона" искажает статьи других СМИ, стараясь доказать невиновность Таушканова

 Захаров назвал беспорядки в США местью Сороса за петицию "о террористе"

Захаров назвал беспорядки в США местью Сороса за петицию "о террористе"
США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

 Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским

Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским
19:13   4 Июня 2020
Общество

Собянин заверил, что бюджетники получат зарплату в полном объеме

Собянин заверил, что бюджетники получат зарплату в полном объеме

Мэр Москвы Сергей Собянин исключил оптимизацию в социальной сфере и заверил, что все бюджетники получат зарплату в полном объеме.

Власти выполнят все обязательства перед жителями города, сообщил Сергей Собянин в беседе с журналистами канала "Россия-24".

Если возникнет такая необходимость, город займет деньги, но все равно выполнит ранее оговоренные условия, то есть обеспечит врачей, медиков, работников культуры и прочих бюджетников заработной платой в привычном размере, добавил Собянин.

Следует отметить, что предлагаемые поправки к Конституции страны направлены на улучшение сфер жизни россиян. Например, нововведения призваны обеспечить доступную медицинскую помощь, социальную поддержку населению на должном уровне и ежегодную индексацию пенсионных выплат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#москва #собянин #зарплата

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...