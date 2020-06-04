Блогер Манукян призвал разрабатывать отечественные аналоги западных соцсетей

Американская корпорация Google получила коллективный иск за незаконный сбор данных. За каждого пользователя компания должна будет заплатить 5 тысяч долларов.

Американские компании, демонстративно нарушающие закон РФ, пора давно изгнать из Рунета, заменив их отечественными аналогами. Таким мнением поделился эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

Эксперт отмечает, что иск против Google - "звоночек" для Рунета.

"Западные интернет-компании, которые работают, в том числе в России, занимаются незаконным сбором данных. Вот только в США на них накладывают за это миллиардные штрафы, а мы с ними почему-то играем в демократию", — заявил собеседник ФАН.

Член общественной палаты отметил, что необходимо защищать российское информационное пространство от внешнего воздействия. Для этого стоит очистить наш интернет от американских компаний.

"Считаю, что сегодня пришло время государству заказать у отечественных IT-корпораций локальные площадки, которые станут полными аналогами существующих западных соцсетей", — сообщил Манукян.

Блогер отметил, что когда Рунет станет полностью самостоятельным, стоит "дернуть рубильник" и забыть о корпорациях США, которые являются рассадниками фейков, экстремизма и терроризма.