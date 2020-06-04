Захаров назвал беспорядки в США местью Сороса за петицию "о террористе"

Нагнетание истерии вокруг беспорядков в Америке, происходящих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, является местью 89-летнего финансиста Джорджа Сороса. Об этом заявил политолог Дмитрий Захаров.

Причиной, по которой финансист решил приложить руку к искусственному нагнетанию истерии и насилия, является ранее выпущенная петиция о признании его международными террористом. Об этом информирует "НьюИнформ".

Захаров подчеркнул, что Америка подавляет бунты, не обращая внимания на общественное мнение или международное сообщество. Там нередкое явление, когда полиция применяет чрезмерную силу со своей стороны, резюмировал он.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV сообщил о том, что надеется на урегулирование ситуации с беспорядками в Америке без привлечения военных сил.