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18:55   4 Июня 2020
Происшествия

Неизвестные злоумышленники застрелили стрингера Ruptly в Йемене

Неизвестные злоумышленники застрелили стрингера Ruptly в Йемене

Стрингер российского видеоагентства Ruptly убит в Йемене. Неизвестные расстреляли журналиста возле его дома.

Информацию об убийстве стрингера видеоагентства Ruptly Набиля Хассана аль-Каити опубликовал Telegram-канал RT. Инцидент произошел возле его дома в Адене.

Набиль иногда снимал видеосюжеты для Ruptly, также он работал на множество других информационных агентств. У журналиста остались трое детей и беременная жена, сообщил Telegram-канал RT.

Оператор видеоагентства Ruptly Саафа Гали был убит в январе в Ираке, сообщает РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди напали на стрингера-журналиста, который активно снимал для российского агентства материалы в регионе.

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Автор: Ирина Большунова
#убийство #йемен #ruptly

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