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18:31   4 Июня 2020
Политика

МИД РФ подтвердил данные о причастности сирийских боевиков к боестолкновениям в Ливии

МИД РФ подтвердил данные о причастности сирийских боевиков к боестолкновениям в Ливии

Боевики различных террористических группировок из Сирии сражаются в составе вооруженных группировок, которые участвуют в боевых действиях в Ливии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, на стороне группировок так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии воюют в том числе члены запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра".

"В МИД выразили озабоченность участившимися преступлениями, совершаемыми вооруженными милициями в Ливии", — пишет РИА Новости.

В четверг, 4 июня, Федеральное агентство новостей представило материал, в котором рассказывалось о сирийском террористе №1 Абу Мухаммада аль-Джулияни. Именно он в свое время создал "Джебхат ан-Нусру" (организация запрещена в РФ).

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Автор: Юлия Яковлева
#захарова #ливия #террористы #мид рф

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