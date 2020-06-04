Собянин анонсировал старт работы столичных больниц в прежнем режиме

Больницы Москвы заработают в прежнем режиме через несколько недель, заявил мэр города Сергей Собянин.

По словам Собянина, больницы начнут работать в обычном "докоронавирусном" режиме через две-три недели, медики будут оказывать плановую помощь. Как заявил мэр Москвы, до начала июля в городе можно снять максимальное количество ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом. По его данным, 8 июня график снятия ограничительных мер может появиться на портале Москвы, если ничего не поменяется.

Как сообщил Собянин, уже сейчас столица выходит из ограничений, переходя из одного этапа в другой. Мэр города предположил, что ничего плохого случиться не должно.