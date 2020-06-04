Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Собянин рассказал о снятии большинства ограничений к 1 июля

Собянин рассказал о снятии большинства ограничений к 1 июля

 Собянин заверил, что бюджетники получат зарплату в полном объеме

Собянин заверил, что бюджетники получат зарплату в полном объеме
Портал "Медиазона" искажает статьи других СМИ, стараясь доказать невиновность Таушканова

Портал "Медиазона" искажает статьи других СМИ, стараясь доказать невиновность Таушканова

 Захаров назвал беспорядки в США местью Сороса за петицию "о террористе"

Захаров назвал беспорядки в США местью Сороса за петицию "о террористе"
США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

 Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским

Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским
Собянин рассказал о снятии большинства ограничений к 1 июля

Собянин рассказал о снятии большинства ограничений к 1 июля

 Собянин заверил, что бюджетники получат зарплату в полном объеме

Собянин заверил, что бюджетники получат зарплату в полном объеме
Портал "Медиазона" искажает статьи других СМИ, стараясь доказать невиновность Таушканова

Портал "Медиазона" искажает статьи других СМИ, стараясь доказать невиновность Таушканова

 Захаров назвал беспорядки в США местью Сороса за петицию "о террористе"

Захаров назвал беспорядки в США местью Сороса за петицию "о террористе"
США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

 Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским

Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским
18:25   4 Июня 2020
Общество

Собянин анонсировал старт работы столичных больниц в прежнем режиме

Собянин анонсировал старт работы столичных больниц в прежнем режиме

Больницы Москвы заработают в прежнем режиме через несколько недель, заявил мэр города Сергей Собянин.

По словам Собянина, больницы начнут работать в обычном "докоронавирусном" режиме через две-три недели, медики будут оказывать плановую помощь. Как заявил мэр Москвы, до начала июля в городе можно снять максимальное количество ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом. По его данным, 8 июня график снятия ограничительных мер может появиться на портале Москвы, если ничего не поменяется.

Как сообщил Собянин, уже сейчас столица выходит из ограничений, переходя из одного этапа в другой. Мэр города предположил, что ничего плохого случиться не должно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#москва #собянин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...