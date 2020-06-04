Баранец считает Карру главой "отдела кадров" нелегитимного ПНС Ливии

Возглавляющий группировку RADA террорист Абд аль-Рауф Карра играет не последнюю роль в переброске наемников из Сирии в Ливию. Об этом заявил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.

Карра раздает "зарплату" вооруженным формированиям, подконтрольным так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу. В состав этих формирований входят боевики запрещенных в РФ террористических группировок "Исламское государство", "Аль-Каида", "Братья-мусульмане" и других радикальных исламистских организаций. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По сути, Карра является "верховным кадровиком" ПНС, выступая главным вербовщиком наемников для триполитанского "правительства". Наемники прибывают не только из Сирии, но и из других государств, имеющих с Ливией общие границы.

"Я бы назвал Карру "министром финансов" ливийских террористов и "начальником главного управления кадрами". Абд аль-Рауф Карра играет достаточно заметную роль в событиях, происходящих сейчас в Ливии", — отметил Баранец.

Ливийской национальной армии удалось доказать причастность Карры к переброске сирийских наемников в Ливию. Военные ЛНА задержали террориста из Идлиба, в телефоне которого обнаружилась переписка с другим боевиком, в которой упоминается главарь RADA. Речь шла о получении "зарплаты".

Виктор Баранец обратил внимание, что группировка RADA состоит из террористов запрещенной в РФ "Аль-Каиды", многие из них проходили подготовку в лагерях Судана. Эта банда является частью структуры "МВД" триполитанского "правительства", возглавляемого еще одним преступником - Фатхи Башагой.

RADA контролирует частную тюрьму "Митига", где уже более года незаконно удерживают российских граждан, ученого-социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Их похитили боевики RADA в мае прошлого года.