Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей

Работающим пенсионерам предложено выплатить из Фонда национального благосостояния 1,386 трлн рублей. Законопроект выдвинут партией "Справедливая Россия".

Документ предлагает восстановить в силе статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающие пенсионеры получают выплату страховой пенсии и фиксированную сумму, без учета индексации. Кроме того, депутаты предложили выплатить страховою пенсию за период с 1 января 2016 года до 1 января 2018 года, сообщается в тексте законопроекта.

Таким образом общая сумма выплаты составит 1,386 трлн рублей. Члены партии "Справедливая Россия" предлагают задействовать для этого средства из Фонда национального благосостояния, говорится в финансовом обосновании законопроекта.

Ежегодная индексация пенсий предусмотрена в ряде поправок к Конституции РФ, голосование по которым пройдет в России с 25 июня по 1 июля этого года, сроки утверждены президентом Владимиром Путиным.