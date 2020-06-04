Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Соболь использует арест Воронцова для привлечения политических бонусов

Соболь использует арест Воронцова для привлечения политических бонусов

 В России разрабатывают уникальный узкоколейный трамвай

В России разрабатывают уникальный узкоколейный трамвай
Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей

Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей

 ЦИК разрешил Москве и Нижегородской области провести онлайн голосование по Конституции РФ

ЦИК разрешил Москве и Нижегородской области провести онлайн голосование по Конституции РФ
США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

 Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским

Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским
Соболь использует арест Воронцова для привлечения политических бонусов

Соболь использует арест Воронцова для привлечения политических бонусов

 В России разрабатывают уникальный узкоколейный трамвай

В России разрабатывают уникальный узкоколейный трамвай
Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей

Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей

 ЦИК разрешил Москве и Нижегородской области провести онлайн голосование по Конституции РФ

ЦИК разрешил Москве и Нижегородской области провести онлайн голосование по Конституции РФ
США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

 Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским

Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским
17:53   4 Июня 2020
Экономика

Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей

Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей

Работающим пенсионерам предложено выплатить из Фонда национального благосостояния 1,386 трлн рублей. Законопроект выдвинут партией "Справедливая Россия".

Документ предлагает восстановить в силе статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающие пенсионеры получают выплату страховой пенсии и фиксированную сумму, без учета индексации. Кроме того, депутаты предложили выплатить страховою пенсию за период с 1 января 2016 года до 1 января 2018 года, сообщается в тексте законопроекта.

Таким образом общая сумма выплаты составит 1,386 трлн рублей. Члены партии "Справедливая Россия" предлагают задействовать для этого средства из Фонда национального благосостояния, говорится в финансовом обосновании законопроекта. 

Ежегодная индексация пенсий предусмотрена в ряде поправок к Конституции РФ, голосование по которым пройдет в России с 25 июня по 1 июля этого года, сроки утверждены президентом Владимиром Путиным.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#госдума #пенсия #индексация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...