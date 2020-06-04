Экономист оценил возможность дополнительных надбавок пенсионерам

Поддержка пенсионеров, опекающих несовершеннолетних, индексацией пенсий — позитивный шаг в рамках восстановления социальной справедливости. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» привел доктор экономических наук, профессор Андрей Марголин.

«Другое дело, что по возможности размер индексации должен быть повыше и не ниже инфляции, но дополнительно вводить еще какие-то надбавки я не вижу смысла», — считает экономист.

По его словам, любой индексации всегда недостаточно, но множить механизмы выплат пока бессмысленно. Ранее пенсионеры, которые числились опекунами детей до 18 лет, получали пособие в размере 3–4 тысяч рублей. Они относились к категории работающих пенсионеров, поэтому индексация пенсий не производилась. Данная категория граждан будет получать повышенные выплаты с 1 июля.

Кроме того, ПФР с 1 августа проиндексирует выплаты получателям накопительных пенсий на 9,13% и участникам программы софинансирования пенсионных накоплений на 7,99%. Индексацию ощутят около 100 тысяч граждан.