Экономист оценил возможность дополнительных надбавок пенсионерам
Поддержка пенсионеров, опекающих несовершеннолетних, индексацией пенсий — позитивный шаг в рамках восстановления социальной справедливости. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» привел доктор экономических наук, профессор Андрей Марголин.
«Другое дело, что по возможности размер индексации должен быть повыше и не ниже инфляции, но дополнительно вводить еще какие-то надбавки я не вижу смысла», — считает экономист.
По его словам, любой индексации всегда недостаточно, но множить механизмы выплат пока бессмысленно. Ранее пенсионеры, которые числились опекунами детей до 18 лет, получали пособие в размере 3–4 тысяч рублей. Они относились к категории работающих пенсионеров, поэтому индексация пенсий не производилась. Данная категория граждан будет получать повышенные выплаты с 1 июля.
Кроме того, ПФР с 1 августа проиндексирует выплаты получателям накопительных пенсий на 9,13% и участникам программы софинансирования пенсионных накоплений на 7,99%. Индексацию ощутят около 100 тысяч граждан.
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