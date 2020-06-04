Соболь использует арест Воронцова для привлечения дополнительных политических бонусов

Арест автора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова активно обсуждается в кругу Алексея Навального. По версии СК РФ, он вымогал 300 тысяч у бывшего сотрудника полиции, а позже опубликовал его интимные фото. По второму делу пострадавшими проходят две женщины. Любовь Соболь включилась в работу и обратилась по видео к полицейским, где рассказала о биографии Воронцова и потребовала поддержать его.

По версии Соболь, он всегда был честным полицейским, помогал коллегам бороться с самодурством начальства, восстанавливаться на работе и продолжать служить обществу, а не «режиму». Но как только его деятельность стала угрожать статусу высших чинов МВД, на Воронцова посыпались уголовные дела. Воронцов заявил, что это месть за его общественную работу по защите прав рядовых сотрудников.

Соболь вспомнила, что именно Воронцов поднял вопрос о СИЗ, выходящих на работу во время коронавируса: они должны были покупать их за свой счет, но он добился, чтобы выдавали.

«Когда вас гнали на работу во время коронавируса, заставляя покупать средства защиты, именно Воронцов добивался справедливости для вас», — сказала она.

«Омбудсмен полиции» действительно обратил внимание на обеспечение сотрудников МВД Башкирии масками во время пандемии, и на необходимость покупать их. Это было в конце марта, когда снабжение СИЗ еще не наладили. Масок не было потому, что их никто не закупил заранее — не нужны были до недавних пор они полицейским. Тогда в проблему включилось руководство республики на высшем уровне — глава региона Радий Хабиров потребовал выделить для МВД маски как можно скорее, «не включая бюрократию», решив финансовую сторону потом, что и было сделано.

Обо всем этом написано в заметке «Коммерсанта» от 26 марта, скриншот которой Соболь показала. Но сама она не вспомнила в обращении такие «неважные» подробности, записав снабжение полиции масками в колонку заслуг Воронцова.

Биография Воронцова подана красиво: рядовой сотрудник ППС, потом оперуполномоченный уголовного розыска, потом — сотрудник главка МВД на Петровке, 38, работа в «том самом центре «Э». И вот тут бы тем, кто давно следит за деятельностью структур Навального, время удивиться: конфликты Навального и Соболь с «эшниками» и поливание их грязью многочисленны, а вычислить сотрудника на митинге стало у навальнистов своеобразным соревнованием.

Теперь вот оказалось, что не все сатрапы режима плохие: есть нормальные ребята. Если они бывшие, и сейчас против действующей верхушки МВД. Той самой, при которой скромный опер без возможности опереться на влиятельных друзей попал работать в главк. Нестыковка: или система не столь гнилая, или Воронцов не столь морально чист.

Воронцову приписывают много заслуг как правозащитнику, но в полицейской работе его профессиональные успехи довольно скромные: он и сам говорит об этом в интервью «Ленте». Служба в ППС — никчемные три года, работа в районном отделе уголовного розыска — интересная, но ничего выдающегося, потом сменились приоритеты и захотелось непыльной должности — так оказался в ГУВД на Петровке, дослужился до майора, и ушел из органов заниматься общественной деятельностью, где и нашел себя.

Очень похоже на профессиональный путь самого Навального и Соболь: как юристы — ноль, но раскрутили себя на ниве общественной работы, зачастую против бывших коллег.

Сейчас Воронцов оказался под подозрением и не ожидал, что много лет поддерживаемый оппозицией тезис «в полиции нет честных людей» сработает против него: если все носящие погоны чем-то себя запятнали, почему же один-единственный он должен быть исключением?

Можно вспомнить и прошлый год, когда Соболь и Навальный говорили о полиции и Росгвардии совсем иначе, сравнивая их с фашистами и оккупантами. Именно рядовых полицейских, выполняющих свою работу на митингах и прочих уличных акциях, они называли «мразями» и «тварями». Проект «Сканер», деанонимизирующий силовиков, тоже можно вспомнить, защиту блогера Синицы, угрожавшего детям росгвардейцев — все это раскручивали и поддерживали в структурах Навального.

Зачем сейчас Любови Соболь нужно было «переобуваться»? Очевидно, для подготовки к выборам 2021 года, в которых она намерена участвовать. В полиции служат многие — примерно 700 тыс. человек. А если посчитать еще их семьи, друзей, не согласных поддержать тех, кто зовет их близких коррупционерами, предателями и оккупантами, получится внушительное число, которое неразумно игнорировать. В год перед выборами пришло время очистить репутацию в их кругах, терять такой электорат жаль.

Возможно, поспособствовала и риторика «мы люстрируем всех слуг режима», которую раскачивали ранее: потерять статус после победы «прекрасной России будущего» никто не хочет. Теперь же полицейским как бы «дают шанс» — мы все простим, только поддержите нас сейчас. Что характерно, даже Ходорковский теперь говорит, что полицейские — те же люди, что и прочие граждане России, и доброго они делают больше, чем плохого, а все дело лишь в отсутствии должного контроля со стороны общества.

Теперь тренд на смешивание полиции и силовых ведомств с врагами народа, который российская оппозиция поддерживала весь 2019 год, окончательно уходит. Новая директива — полиция вместе с народом, но мешает начальство, вот даже единственного защитника прав полицейских хочет посадить в тюрьму. По логике Соболь, это должно привлечь полицейских на ее сторону и тем самым обеспечить «поддержку силовиков». Только вряд ли сотрудники органов захотят вставать за бывшего коллегу, шантажирующего женщин интимными фотографиями.