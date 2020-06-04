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17:37   4 Июня 2020
Политика

ЦИК разрешил Москве и Нижегородской области провести онлайн голосование по Конституции РФ

ЦИК разрешил Москве и Нижегородской области провести онлайн голосование по Конституции РФ

Центризбирком дал согласие на то, чтобы Москва и Нижегородская область провели общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ в дистанционном режиме.

Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок онлайн-голосования при проведении общероссийского плебисцита по изменениям к Основному закону страны. 

Голосование по поправкам к Конституции РФ будет проходить с 25 июня по 1 июля. Предложение о гособеспечении доступности медицинского обслуживания, гарантированная адресная социальная поддержка и много другое находятся среди предлагаемых поправок.

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Автор: Яна Либерман
#москва #цик #конституция

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