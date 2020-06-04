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17:37   4 Июня 2020
Происшествия

Депутат Госдумы просит главу СК РФ временно отстранить все руководство "Норникеля"

Депутат Госдумы просит главу СК РФ временно отстранить все руководство "Норникеля"

Александр Бастрыкин, глава СК РФ, получил обращение от депутата Госдумы Александра Бастрыкина с просьбой об отстранении руководства "Норникеля".

Депутат Государственной думы Александр Якубовский сделал обращение в СК РФ. Он просит главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить все руководство "Норникеля" от занимаемых должностей на время расследования аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает РИА Новости.

Местные власти выступили с заявлением об аварии только спустя два дня, отмечает депутат в своем обращении. По его словам, это увеличило риски для жизни и здоровья граждан и сказалось на окружающей среде. Также потеряно время на принятие мер по борьбе с последствиями аварии, считает Якобовский. 

Причиной аварии стало недостаточное финансирование и несвоевременный ремонт емкостей для хранения топлива, высказал мнение депутат Госдумы.

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Автор: Яна Либерман
#госдума #чп #норникель

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