Депутат Госдумы просит главу СК РФ временно отстранить все руководство "Норникеля"

Александр Бастрыкин, глава СК РФ, получил обращение от депутата Госдумы Александра Бастрыкина с просьбой об отстранении руководства "Норникеля".

Депутат Государственной думы Александр Якубовский сделал обращение в СК РФ. Он просит главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить все руководство "Норникеля" от занимаемых должностей на время расследования аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает РИА Новости.

Местные власти выступили с заявлением об аварии только спустя два дня, отмечает депутат в своем обращении. По его словам, это увеличило риски для жизни и здоровья граждан и сказалось на окружающей среде. Также потеряно время на принятие мер по борьбе с последствиями аварии, считает Якобовский.

Причиной аварии стало недостаточное финансирование и несвоевременный ремонт емкостей для хранения топлива, высказал мнение депутат Госдумы.