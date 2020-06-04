Мэрия Москвы объявила о введении нового типа пропусков для посещения МФЦ

Жители столицы должны оформлять отдельный цифровой пропуск для поездки на любом виде городского транспорта в центры государственных услуг, следует из текста указа мэра Москвы Сергея Собянина.

Соответствующие изменения в указ мэра Москвы от 11 апреля 2020 года были внесены в четверг, 4 июня, заявили в пресс-службе мэрии столицы. Как уточняется, ограничений на количество отдельных цифровых пропусков для поездок в МФЦ не предусмотрено.

"Оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели", — говорится в указе.

Режим повышенной готовности на фоне пандемии коронавирусной инфекции в Москве был введен 29 марта 2020 года. Так, были закрыты кафе, непродовольственные магазины, спортзалы и другие объекты. Однако в последнее время власти начали постепенно смягчать режим ограничений.