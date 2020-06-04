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17:35   4 Июня 2020
Политика

Россия направит в МККК 500 тысяч швейцарских франков для борьбы с пандемией COVID-19

Россия направит в МККК 500 тысяч швейцарских франков для борьбы с пандемией COVID-19

Российская сторона перечислит 500 тысяч швейцарских франков в Международный комитет Красного Креста (МККК) для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что Россия высоко оценивает вклад МККК в борьбу с пандемией COVID-19, в особенности там, где системы здравоохранения не были готовы к наплыву пациентов из-за их ослабления.

Телеканал "Царьград" сообщал, что Захарова прокомментировала намерение главы США Дональда Трампа пригласить РФ на саммит G7, который пройдет осенью.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #мккк #коронавирус

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