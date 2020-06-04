Россия направит в МККК 500 тысяч швейцарских франков для борьбы с пандемией COVID-19

Российская сторона перечислит 500 тысяч швейцарских франков в Международный комитет Красного Креста (МККК) для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что Россия высоко оценивает вклад МККК в борьбу с пандемией COVID-19, в особенности там, где системы здравоохранения не были готовы к наплыву пациентов из-за их ослабления.

????#Захарова: Высоко оцениваем вклад Международного комитета Красного Креста (@MKKK) в борьбу с пандемией, в особенности там, где ослабленные системы здравоохранения не готовы к наплыву пациентов. ???????? Россия направит добровольный взнос в @ICRC в размере 500'000 швейцарских франков pic.twitter.com/XMpCMwnwlx — МИД России ???????? (@MID_RF) June 4, 2020

Телеканал "Царьград" сообщал, что Захарова прокомментировала намерение главы США Дональда Трампа пригласить РФ на саммит G7, который пройдет осенью.