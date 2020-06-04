Захарова озвучила сумму, которую РФ вложила в борьбу с COVID-19 в мире

Россия вложила в борьбу с коронавирусом только лишь по линии международных организаций более 30 миллионов долларов США. Об этом написала в Twitter официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила спикер российского МИДа в Твиттере, Москва активно сотрудничает с партнерами на постсоветском пространстве.

Ранее сообщалось, что РФ направила в США в качестве безвозмездной помощи аппараты искусственной вентиляции легких и противогазы для медработников. 4 июня в столичный аэропорт Внуково прибыл второй самолет из США, который доставил 150 аппаратов ИВЛ. В середине мая состоялась первая поставка помощи из Соединенных Штатов для России, тогда Вашингтон направил в Москву 50 аппаратов ИВЛ.

По данным на 4 июня, в России выявлено 441,1 тысячи пациентов с выявленным коронавирусом, 8,8 тысячи из них — за прошедшие сутки. Во время пандемии скончались 5384 пациента с COVID-19, число выздоровевших превысило 204,6 тысячи пациентов.