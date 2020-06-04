Геращенко заявил, что Зеленскому грозит штраф в 17 тысяч гривен за нарушение карантина

Полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина президентом Украины Владимиром Зеленским при посещении кафе в Хмельницком, заявил заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко.

Геращенко сказал, что полиция не в первый раз штрафует президента Украины. Когда Зеленский показал свой бюллетень в апреле прошлого года, правоохранители оштрафовали его за разглашение тайны голосования. Штраф же за нарушение карантинного режима составляет 17 тысяч гривен. Однако следует разобраться, виновен ли Зеленский в этом случае.

Накануне глава Украины выпил кофе в кафе в Хмельницком, несмотря на то, что на фоне распространения коронавируса заведениям разрешено принимать гостей только на летних площадках, сообщает РИА Новости.

Зеленский сообщил, что готов выплатить штраф, если действительно что-либо нарушил. А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что нарушения карантина не было.

"Царьград" сообщал, что Зеленский обратился к правительству Израиля с просьбой предоставить гумпомощь для борьбы с COVID-19.