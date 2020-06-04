Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Соболь использует арест Воронцова для привлечения политических бонусов

Соболь использует арест Воронцова для привлечения политических бонусов

 В России разрабатывают уникальный узкоколейный трамвай

В России разрабатывают уникальный узкоколейный трамвай
Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей

Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей

 ЦИК разрешил Москве и Нижегородской области провести онлайн голосование по Конституции РФ

ЦИК разрешил Москве и Нижегородской области провести онлайн голосование по Конституции РФ
США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

 Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским

Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским
Соболь использует арест Воронцова для привлечения политических бонусов

Соболь использует арест Воронцова для привлечения политических бонусов

 В России разрабатывают уникальный узкоколейный трамвай

В России разрабатывают уникальный узкоколейный трамвай
Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей

Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей

 ЦИК разрешил Москве и Нижегородской области провести онлайн голосование по Конституции РФ

ЦИК разрешил Москве и Нижегородской области провести онлайн голосование по Конституции РФ
США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

 Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским

Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским
17:30   4 Июня 2020
Политика

Геращенко заявил, что Зеленскому грозит штраф в 17 тысяч гривен за нарушение карантина

Геращенко заявил, что Зеленскому грозит штраф в 17 тысяч гривен за нарушение карантина

Полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина президентом Украины Владимиром Зеленским при посещении кафе в Хмельницком, заявил заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко.

Геращенко сказал, что полиция не в первый раз штрафует президента Украины. Когда Зеленский показал свой бюллетень в апреле прошлого года, правоохранители оштрафовали его за разглашение тайны голосования. Штраф же за нарушение карантинного режима составляет 17 тысяч гривен. Однако следует разобраться, виновен ли Зеленский в этом случае.

Накануне глава Украины выпил кофе в кафе в Хмельницком, несмотря на то, что на фоне распространения коронавируса заведениям разрешено принимать гостей только на летних площадках, сообщает РИА Новости.

Зеленский сообщил, что готов выплатить штраф, если действительно что-либо нарушил. А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что нарушения карантина не было.

"Царьград" сообщал, что Зеленский обратился к правительству Израиля с просьбой предоставить гумпомощь для борьбы с COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#украина #геращенко #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...