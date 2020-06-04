Захарова прокомментировала массовые протесты в США

Москва продолжает следить за развитием ситуации в США, где продолжаются массовые протесты и беспорядки, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва обратила особое внимание на действия правоохранительных органов США в ходе протестных выступлений, подчеркнула Захарова. По ее словам, уже вторую неделю в США проходят массовые выступления против "расовой дискриминации" и "полицейского насилия".

"Волна демонстраций прокатилась по 27 штатам, в 200 населенных пунктах установлен комендантский час", — заявила Захарова.

Она также отметила, что правоохранительные органы и власти США во время работы по пресечению мародерства и других противозаконных действий не должны нарушать права американцев на мирный протест.