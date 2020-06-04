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17:19   4 Июня 2020
Общество

Политолог Маркелов: усилия властей в борьбе с эпидемией будут восприняты положительно

Политолог Маркелов: усилия властей в борьбе с эпидемией будут восприняты положительно

Успешная борьба с распространением коронавирусной инфекции создает позитивный имидж для российского правительства, считает политолог Сергей Маркелов.

Издание The Washington Post представило материал о том, как предпринимаемые в России меры для борьбы с пандемией коронавируса скажутся на укреплении позиций действующей власти. Однако журналисты подают эти меры как неоправданно жесткие, несмотря на то, что их применяют и во многих других странах. С одной стороны, редакция журнала утверждает, что российское правительство успешно борется с COVID-19, а с другой — публикация стала очередным шагом в информационной войне.

Эксперт Сергей Маркелов в интервью изданию "Слово и Дело" выразил мнение, что усилия властей в борьбе с пандемией воспримутся россиянами положительно. Однако непоследовательные сообщения из регионов России перебивают стратегическое понимание предпринимаемых мер. Кроме того, зарубежные СМИ провоцируют граждан своими публикациями о нецелесообразности этих методов.

"Поток информации обновляется поминутно, увидеть трендовую историю происходящего, трезво оценить ситуацию в целом не представляется возможным", — заявил политолог.

Актуальная повестка часто перебивается хаотичностью информационного поля. Однако ситуация в итоге стабилизируется, и потребители информации смогут по достоинству оценить действия российских властей.

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Автор: Василий Пименов
#россия #запад #фейки #wp #коронавирус

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