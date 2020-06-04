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17:16   4 Июня 2020
Политика

Богданов обсудил с генсеком МИД Омана ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке

Богданов обсудил с генсеком МИД Омана ситуацию в Северной Африке и на Ближнем Востоке

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов 4 июня провел переговоры с генеральным секретарем МИД Султаната Оман Бадром Аль-Бусаиди. Об этом говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД РФ, стороны обсудили ситуацию, которая складывается на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Был проведен доверительный обмен мнениями о складывающейся обстановке в Сирии, Ливии, Йемене, зоне Персидского залива, а также в палестино-израильском урегулировании", — говорится в заявлении.

Консультации дипломатов России и Султаната Оман прошли в видеоформате.

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Автор: Руслан Неглинный
#богданов #северная африка

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