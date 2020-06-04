В России разрабатывают уникальный узкоколейный трамвай

Новая модель трамвая, предназначенного для узкоколейных путей шириной всего 1000 миллиметров, разрабатывается российской компанией «ПК Транспортные системы».

Как рассказал изданию ИИС «Металлоснабжение и сбыт» коммерческий директор предприятия Андрей Юхненко, новые узкоколейные трамваи, которые разрабатываются под рабочим названием 71-921 «Корсар», позволят обновить подвижной состав в таких российских городах, как Евпатория, Пятигорск и Калининград, где ширина трамвайных путей равна одному метру.

Отличительной особенностью таких трамваев станет «стопроцентная низкопольность». Кроме того, они будут обладать лучшими наработками, реализованными в других моделях, выпускаемых предприятием.

«Аналогов этой продукции в России нет», — подчеркнул Юхненко.

Он также рассказал, что кузов трамвая «Корсар» будет на 10-20 сантиметров уже стандартного вагона, его ширина составит 2,3 – 2,4 метра. Такие параметры позволят трамваю двигаться по негабаритным участкам колеи и преодолевать кривые малого радиуса, а также увеличат скорость движения. При этом, как отмечается, будет исключена вероятность выскакивания токоприемника и ощутимо снижена боковая качка, неизбежная для других узкоколейных трамваев.

Завершение работ по производству нового узкоколейного трамвая «Корсар», как заявили в «ПК Транспортные системы» ожидается уже в третьем квартале текущего года.