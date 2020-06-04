Ненависть к России в чешских СМИ насаждается американцами и немецкими соседями. Чехов убеждают в том, что они должны воспринимать РФ исключительно негативно и не рассматривать ее в качестве партнера, а с позитивом им следует смотреть «в другую сторону».

Об этом в интервью чешскому изданию «Хало новины» рассказал бывший президент полиции Чешской Республики, председатель Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотный.

«Ветер дует из-за Атлантики и со стороны немецких соседей. Нам следует воспринимать современную Россию негативно. Она не должна быть нашим партнером, и с позитивом мы должны смотреть только в одну сторону — в сторону наших формальных союзников», — заявил он.

По словам Новотного, все владельцы СМИ и журналисты в Чехии улавливают эту тенденцию и понимают, что, попытавшись более объективно взглянуть на положение вещей, они тут же лишаться средств к существованию. Кроме того, в стране работают некоммерческие политические организации, получающие финансирование из-за рубежа за то, которые заботятся о том, чтобы правильный настрой сохранялся.

«СМИ также демонстративно дают понять, что любой, кто хочет занять видное положение в обществе, обязательно должен быть русофобом. Все принимают эти «кадровые предпосылки», и спираль истерической ненависти глупо раскручивается», — добавил бывший глава чешской полиции.

Таким образом, навязывая чехам негативное восприятие современной России, заинтересованные стороны преследуют не только экономическую, но и стратегическую выгоду, ведь, когда речь идет о таких крупных проектах, как, например, достройка АЭС или создание сетей 5G, на кону стоит ни много ни мало освоение целых стран, отметил Новотный.