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 Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским

Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским
17:13   4 Июня 2020
Весь мир

Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским

Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским

Ненависть к России в чешских СМИ насаждается американцами и немецкими соседями. Чехов убеждают в том, что они должны воспринимать РФ исключительно негативно и не рассматривать ее в качестве партнера, а с позитивом им следует смотреть «в другую сторону».

Об этом в интервью чешскому изданию «Хало новины» рассказал бывший президент полиции Чешской Республики, председатель Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотный.

«Ветер дует из-за Атлантики и со стороны немецких соседей. Нам следует воспринимать современную Россию негативно. Она не должна быть нашим партнером, и с позитивом мы должны смотреть только в одну сторону — в сторону наших формальных союзников», — заявил он.

По словам Новотного, все владельцы СМИ и журналисты в Чехии улавливают эту тенденцию и понимают, что, попытавшись более объективно взглянуть на положение вещей, они тут же лишаться средств к существованию. Кроме того, в стране работают некоммерческие политические организации, получающие финансирование из-за рубежа за то, которые заботятся о том, чтобы правильный настрой сохранялся.

«СМИ также демонстративно дают понять, что любой, кто хочет занять видное положение в обществе, обязательно должен быть русофобом. Все принимают эти «кадровые предпосылки», и спираль истерической ненависти глупо раскручивается», — добавил бывший глава чешской полиции.

Таким образом, навязывая чехам негативное восприятие современной России, заинтересованные стороны преследуют не только экономическую, но и стратегическую выгоду, ведь, когда речь идет о таких крупных проектах, как, например, достройка АЭС или создание сетей 5G, на кону стоит ни много ни мало освоение целых стран, отметил Новотный.

Бывший глава чешской полиции рассказал, кто разжигает ненависть к русским

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #чехия #сми #журналисты #общество #весь мир #ненависть

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