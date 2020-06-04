США ищут виновных в погромах, Трамп поставил на антифашистов

Для того, чтобы крупнейшие города США утонули в массовых беспорядках, понадобилось всего 8 минут и 46 секунд. Именно столько полицейский Дерек Шовин держал колено на шее афроамериканца Джорджа Флойда. Протесты не утихают уже неделю, а президент Дональд Трамп обвиняет во всем движение, у которого нет ни структуры, ни лидера.

«Анархисты во главе с "Антифа" были быстро остановлены», — написал Трамп в Twitter про первую ночь беспорядков в Миннеаполисе.

Чуть позже, глава Белого дома объявил «антифа» террористической группировкой в США. Это произошло через несколько часов после заявления генерального прокурора США Уильяма Барра.

Барр сказал, что ФБР «займутся расследованием» насильственных действий и погромов, которые якобы активисты антифашистского движения устраивают на улицах. Никаких доказательств своим обвинениям Трамп и Барр не предоставили.

Авторы протестов

Движение «антифа» зародилось до Второй мировой войны. Тогда антифашистские группировки боролись против диктатуры Адольфа Гитлера в Германии и Бенито Муссолини в Италии.

В современном мире «антифа» — это левое экстремистское антифашистское движение, которое наиболее всего активно во время различных политических конфликтов. Журналист издания The Washington Post (WP) писал, что в этом случае правильнее будет говорить об идеологии, чем о полноценном общественном движении.

«Члены "антифа" искренне поддерживают воинствующую самооборону против полиции и целенаправленное уничтожение полиции и капиталистической собственности», — пишет WP.

Активисты движения выступают против капитализма и неолиберализма, а также противостоят фашистским и ультраправым идеям. В США «антифа» чуть ли не главные противники 45-го президента страны, политику которого они считают антимусульманской и националистической. Приход Трампа к власти заставил членов движения активизироваться и расширить свои ряды, сообщает информационное агентство Египта Noon post.

Антифашисты ярко напомнили о себе в январе 2017 года. В Калифорнийском университете в Беркли члены движения вышли на митинг против появления консервативного спикера Майло Яннопулоса, бывшего главного редактора ультраправого издания Breitbart News. Ущерб от протестов тогда оценили в сто тысяч долларов. В августе 2019 года в Портленде, крупнейший город которого Орегон считается оплотом движения, они выступили против сторонников правой организации Proud Boys.

Кто виноват?

Обвинения в адрес движения «антифа» со стороны Трампа демонстрирует «нормальную американскую позицию», считает политолог и писатель Михаил Синельников-Оришак.

«Все левые настроения там всегда закатывались катком. В этом нет ничего нового — во всем обвинить леваков, главными выразителями которых здесь выступили "антифа". Это абсолютно умозрительная конструкция. Представить все эти события (массовые протесты - прим. ред.), как заговор "антифа", это все равно, что представить себе заговор Бильдербергского клуба», — посмеялся эксперт.

Речь о том, что у движения нет организованной структуры, нет лидера. Именно поэтому, с юридической точки зрения причислить антифашистов к террористической организации, как того желает Трамп, невозможно.

Член-корреспондент Академии военных наук РФ, политолог-американист Сергей Судаков увидел в обвинениях со стороны президента США иную причину. Во время массовых беспорядков и протестных акций по всей стране Вашингтону нужна «лакмусовая бумажка» общественного настроения. Белый дом хочет понять, кого люди готовы обвинить в происходящих событиях.

«Трампу и правительству США все равно, кого обвинять. Там и про русский след осторожно начинают говорить. Сейчас там проходит определенное тестирование того, на что общество лучше всего среагирует. Первая версия – "антифа", вторая – русские. И так далее. Им нужно почувствовать настроение народа, кого удобнее всего линчевать», — объяснил эксперт.

Судаков напомнил про заявление бывшего советника по нацбезопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. По ее версии, за экстремистской частью протестующих стоит Россия, которая провоцирует людей в соцсетях:

«Я не удивлюсь, если узнаю, что они (Россия - прим. ред.) подстрекали некоторых из экстремистов с помощью социальных сетей. Я не удивлюсь, если узнаю, что они финансируют это каким-то образом или в той или иной форме».

Политолог обратил внимание, что подобная практика использовалась еще во времена Дикого Запада. Процедура «линчевания» (убийство человека без суда и следствия – прим. ред.) точно также снижала градус напряжения, когда люди видели наказанного преступника. Причем наказанного без единого доказательства.

«Плюс подключаются остальные факторы: нет модели будущего, коронавирус, тотальная безработица, огромные счета за медицинские страховки и так далее. Это сумасшедшие проблемы, которые встают перед теми, кто выходит на улицу. Я не верю, что все протесты в США могут быть организованы каким-то одним движением», — добавил Судаков.

Трампу важна реакция общественности на виновников беспорядков. Подогнать всех протестующих под одну гребенку и узнать, кто стоит за всеми погромами — задача неправильная и невозможная, заключил специалист. На улицах Окленда, Нью-Йорка, Миннеаполиса, Вашингтона, Атланты и Сан-Хосе при желании можно найти представителей всех возможных общественных движений и организаций.