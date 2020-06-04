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16:37   4 Июня 2020
Политика

Гей-актер фильмов для взрослых поздравил Навального с днем рождения

Гей-актер фильмов для взрослых поздравил Навального с днем рождения

Свой день рождения 4 июня отмечает глава признанного иноагентом ФБК Алексей Навальный. Блогеру поступают поздравления не только от коллег, но и от известных в узких кругах персон.

Издание "Накануне" опубликовало поздравление блогеру от его зарубежного коллеги, представителя ЛГБТ-сообщества и порноактера Ксавье Маскла, который тоже ведет свой блог. Видеообращение появилось в Telegram-канале "Выпускайте Кракена", а затем распространилось по соцсетям.

Маскл душевно обратился к Навальному и посоветовал "не сворачивать с голубого пути". Также зарубежная знаменитость пожелала россиянину, чтобы все мечт" главы ФБК исполнились.

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Автор: Руслан Неглинный
#навальный #фбк

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