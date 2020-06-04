Принцип огневого налета: САУ «Мста-С» усилят Западный военный округ

Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» предназначена для выведения из строя бронетехники, средств ПРО и ПВО, а также уничтожения пунктов управления и расположенных в полях оборонительных сооружений противника. Ее главной особенностью является возможность вести «минометный» огонь – практически вертикально вверх. Данная способность позволяет использовать САУ из-за естественных преград, которые значительно повышают выживаемость самоходок на поле боя.

Возросла живучесть боевой установки и благодаря использованию современных технических средств. Как рассказал гендиректор компании-производителя «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, обновленная «Мста-С» обзавелась автоматизированной системой управления наведением орудия. Особенностью такого технического решения является задействование цифровых карт наведения. В таком случае целеуказание может приходить как от артиллерийских наблюдателей, так и с пунктов управления или беспилотных самолетов-разведчиков.

«Это позволяет боевому расчету, даже не наблюдая визуально цель, вести огонь по полученным координатам. При этом им совершенно необязательно находиться рядом с установкой – машина управляется дистанционно», – подчеркнул специалист.

Обращает на себя внимание и так называемый принцип огневого налета, реализованный в новой версии «Мсты-С». Речь идет о том, что САУ способна за минуту выпустить до 10 снарядов калибром 152 мм. В случае изменения наклона ствола все они могут одновременно достичь цели. При таком ударе у противника нет никаких шансов на выживание.

Примечательно и то, что «Мста-С» способна вести огонь не только обычными фугасными снарядами, но и высокоточными боеприпасами, корректированными по лазерному лучу. В таком случае применение самоходки станет еще более экономичным. В первую очередь, такие артиллерийские установки поступят в Западный военный округ – наиболее опасный в военном плане фланг российской обороны.

Ранее боевые возможности «Мсты-С» были запечатлены на видео. Тогда же отмечалось, что САУ способна исполнять свое предназначение в любое время суток и при любой температуре.