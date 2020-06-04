Путин поручил найти способы подключения граждан к газу за счет государства

Правительству РФ поручено найти источники подключения россиян к газу, не используя средства населения. Такую задачу кабмину дал глава страны Владимир Путин.

Глава государства также выступил с поручение правительству страны обеспечить завершение газификации в два этапа: первый к 2024 году, второй к 2030 году.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о том, что плановое повышение тарифов на электроэнергию и газ с 1 июля будет отменено. Также в республике не будет двойного повышения тарифов в следующем году.