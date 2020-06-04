ФАН: Васильева использует схему Навального, тайно собирая данные россиян

Так называемый профсоюз "Альянс врачей" и его руководитель Анастасия Васильева нелегально осуществляют сбор личных данных граждан РФ.

Анастасия Васильева с помощью "Альянса врачей" решила осуществлять сбор личной информации россиян через интерактивную медицинскую карту. Это может быть мошеннической схемой, потому что на портале нарушены условия обработки персональных данных. Таким образом, "профсоюз" Васильевой может ждать штраф в размере до 30 тысяч рублей за нарушение закона "О персональных данных", сообщает Федеральное агентство новостей

Васильева и ее организация тесно связаны с одиозным блогером Алексеем Навальным, за которым числится не одна мошенническая схема. Есть предположение, что он решил провернуть еще одну махинацию, но уже с помощью своей верной соратницы Анастасии Васильевой.