Москва протестирует систему онлайн-голосования после 12 июня

Тестирование системы дистанционного голосования планируется провести в Москве на неделе после 12 июня, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Артем Костырко.

Уже с 5 июня российская столица готова открыть запись для граждан, желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции РФ, отметил Костырко на заседании Центризбиркома.

Учетные записи на портале мэра и правительства Москвы связаны с регистром жителей, и теперь есть как техническая, так и нормативная возможность использовать этот формат, оценить его удобство. Вопросы и бюллетень для пробного тестирования будут утверждены чуть позже.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституцию было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии его пришлось перенести на период с 25 июня по 1 июля. По инициативе президента Владимира Путина в Основной закон предлагается внести пункты об ответственности государства за доступность медобслуживания, ежегодные индексации пенсий и адресную соцподдержку.