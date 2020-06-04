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16:04   4 Июня 2020
Общество

Москва протестирует систему онлайн-голосования после 12 июня

Москва протестирует систему онлайн-голосования после 12 июня

Тестирование системы дистанционного голосования планируется провести в Москве на неделе после 12 июня, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Артем Костырко.

Уже с 5 июня российская столица готова открыть запись для граждан, желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции РФ, отметил Костырко на заседании Центризбиркома.

Учетные записи на портале мэра и правительства Москвы связаны с регистром жителей, и теперь есть как техническая, так и нормативная возможность использовать этот формат, оценить его удобство. Вопросы и бюллетень для пробного тестирования будут утверждены чуть позже. 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституцию было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии его пришлось перенести на период с 25 июня по 1 июля. По инициативе президента Владимира Путина в Основной закон предлагается внести пункты об ответственности государства за доступность медобслуживания, ежегодные индексации пенсий и адресную соцподдержку.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #голосование #электронное голосование

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