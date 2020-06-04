Шаповалов объяснил попытки США сорвать строительство «Северного потока – 2»

Соединенные Штаты Америки, прикладывая усилия к тому, чтобы сорвать строительство российского газопровода «Северный поток – 2», не думают об интересах Украины или Европы, а преследуют исключительно собственную выгоду.

Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказал политолог Владимир Шаповалов, говоря о том, что американские сенаторы вскоре займутся рассмотрением очередного законопроекта о санкциях против российского газопровода в Европу.

«США защищают самое ценное, что есть в мире, свой собственный кошелек. Здесь нет ни политики, ни идеологии, ни защиты интересов Украины или европейских стран. В США думают лишь о своем бизнесе», — отметил Шаповалов.

По его словам, сейчас США теряют свое лидерство в экономической сфере и не могут позволить себе упустить выгоду, а «Северный поток – 2», после того, как он будет достроен и введен в эксплуатацию, приведет к потере американцами серьезных прибылей, что может очень тяжело ударить по их углеводородной отрасли, которая и так к входе недавнего нефтяного кризиса понесла колоссальные убытки.

«Здесь есть явный, зримый экономический интерес. Кроме того, очевидно, что этот экономический интерес экстраполируется в сферу геополитики, и мы видим последовательную бескомпромиссную борьбу США за то, чтобы «Северный поток — 2» не был построен. Все маски сброшены. США употребляют для того, чтобы заблокировать проект, все возможные ресурсы», — добавил политолог.

Для достижения своей цели, подчеркнул Шаповалов, Штаты сильно надавили на ряд малых европейских стран и продолжают оказывать давление на немецкие компании. Фактически, американцы задействовали для этого все возможные инструменты, кроме военных, заключил политолог.