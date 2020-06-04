Марков объяснил связь между поправкой к Конституции о МРОТ и ростом зарплат россиян

Гарантия того, МРОТ не будет меньше прожиточного минимума запустит в российской экономике положительные процессы, уверен директор Института политических исследований и депутат ГД РФ 5-го созыва Сергей Марков.

Первый положительный фактор – потеря работодателями возможности оценивания труда человеком в сумму меньше, чем прожиточный минимум. Следующим следствием может стать рост заработной платы по всей России. Поскольку уровень зарплат низкооплачиваемых профессий вырастет, то и более высокая ставка начнет расти, сообщил Марков в интервью для издания ПолитРоссия.

Впрочем, повышение зарплат будет не таким значительным, как могло быть до пандемии коронавируса. Распространение инфекции внесло негативные коррективы в экономику России, но это не отменяет факта того, что заработная плата работников будет увеличена.

Голосование по поправкам к Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля включительно. Среди положений, которые предлагается закрепить в Основном законе страны, ежегодная индексация пенсий граждан и обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания.