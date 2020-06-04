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15:56   4 Июня 2020
Общество

Глава ВОЗ в Европе подчеркнул единомыслие России в борьбе с коронавирусом

Глава ВОЗ в Европе подчеркнул единомыслие России в борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) похвалила Российскую Федерацию за единый с организацией и мировым сообществом подход в борьбе с COVID-19, заявил директор регионального офиса ВОЗ в Европе Ханс Клюге.

Клюге подчеркнул, что здесь со стороны России демонстрируется выражение международной солидарности. Об этом он рассказал во время онлайн-дискуссии клуба "Валдай", сообщает ТАСС.

В настоящий момент в России вместе с поправками к Конституции РФ продвигаются различные меры, которые нацелены на улучшение жизни россиян. Среди них: доступная медицинская помощь, ежегодная индексация пенсий и многие другие.

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Автор: Кристина Мокроусова
#воз #коронавирус

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