Гомосексуалам здесь не место? Как Россия готовится голосовать за поправку о традиционных семьях

В России снова заговорили о правах ЛГБТ. Сюжет альтернативного будущего, нарисованного создателями вирусного ролика об усыновлении мальчика однополой парой в 2035 году, вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

Следующий комментарий, пожалуй, характеризует реакцию большинства пользователей.

Если вынести за скобки эмоциональные оценки, очевидна важность поднятых тем: сироты, права социальных меньшинств и роль государства, как большинства, в жизни тех, кто по воле обстоятельств нуждается в защите или помощи. Так или иначе, но лейтмотив неоднозначного ролика акцентирован на одной из поправок в основной закон страны, предложенной президентом Владимиром Путиным: браком в Российской Федерации может считаться только союз мужчины и женщины.

«Политика Сегодня» узнала мнения общественников о необходимости закрепления традиционной семейной модели в фундаменте государства.

Активист ЛГБТ-движения, организатор несостоявшегося гей-парада в Москве Николай Алексеев убежден, что «мизерный процент» людей нетрадиционной сексуальной ориентации в масштабе 144-миллионной России не может быть значимой угрозой для нравственности и традиционных семейных ценностей. Однако, по мнению собеседника, поправка способна оторвать Россию от «цивилизованного мира».

«Совершенно очевидно, что это выдуманная угроза, которой на самом деле не существует. Самое ужасное, что подрываются современные реалии, потому что у нас сейчас в стране живет огромное количество однополых пар и есть огромное количество пар, у которых есть уже дети биологические и воспитываемые в однополых семьях. И этих детей, по сути дела, объявляют детьми второго сорта, и они будут только подвергаться еще большей дискриминации, потому что их воспитывают двое родителей одного пола. И это, конечно, говорит о том, что и дети будут подразделяться на привилегированные и непривилегированные группы. И это тоже совершенно недопустимо в цивилизованном обществе», — поделился мнением с «ПС» активист.

Законотворец от фракции ЛДПР Василий Власов, представляющий в Госдуме интересы Москвы и Ленобласти, рассказал «ПС», что изучил комментарии под видео. Большинство пользователей, по оценке депутата, высказались за традиционный семейный союз.

«Я специально акцентировал внимание на комментариях к этому ролику. Если комментарии посмотреть, вы увидите, что большинство людей все-таки считает, что "родитель один, родитель два", так не должно быть. Позиция людей. Никуда не уйти», — не спорит с соцсетями Власов.

Позицией большинства народный избранник готовится руководствоваться на голосовании 1 июля, так как Россия культурно, по его мнению, ближе к Востоку, чем к Западу.

«Учитывая наш менталитет и нашу историю, я понимаю отношение наших граждан к таким поправкам, если мы говорим, допустим, про ситуацию, когда в Европе что-то показывают или в Соединенных штатах показывают, где мужчины усыновили ребенка. Это можно сравнить с тем, что в мусульманских странах есть к этому негативное отношение. Мы же не будем с вами в мусульманской стране навязывать людям точку зрения и считать, а вот почему вы так относитесь к Соединенным штатам или к Европе, в частности, к позиции их по поводу усыновления детей однополыми парами. Я думаю, что в России абсолютно такая же ситуация», — рассуждает Власов.

Журналист, директор благотворительного фонда СПИД.ЦЕНТР Антон Красовский отказался комментировать тему изучения «Политики Сегодня», но процитировал в telegram Оксану Пушкину. Депутат тоже воздержалась от оценок поправки в беседе с корреспондентом «ПС» и резко осудила тему «эксплуатирования детей в кадре» в своем ТГ-канале.

Бывший комиссар движения «Наши», блогер Кристина Потупчик заметила противоречие между сюжетом ролика и декларируемой поправкой и выразила мнение, что однополые семьи лучшая альтернатива детству в приюте.

«Закрепление брака как союза мужчины и женщины, к счастью, никак не ограничивает возможность геям усыновлять детей. А почему у них вообще должно быть ограничено это право? У нас тысячи детей воспитываются в однополых семьях из мам и бабушек. Тысячи детей из детских домов попадают под опекунство из-за выплат, которые опекунши пропивают со своими судимыми сожителями», — написал автор ТГ-канала «Полный П».

С Потупчик согласилась журналист Екатерина Винокурова, попутно осудив доведенные до абсурда стереотипы.

«Я, кстати, не вижу ничего страшного в усыновлении детей гей-парами. Дело в том, что геи рождаются у разнополых (и только разнополых) родителей. А также представление о том, что раз уж геи, то в квартире у них помесь стриптиз-клуба и притона, мягко скажем, не имеет ничего общего с банальной реальностью», — написала она в ТГ-канале.

Блогер Станислав Яковлев, известный под псевдонимом Ortega, намекнул, что агитация за важные политические перемены не должна обесценивать прежние государственные достижения:

«Агитационные ролики в поддержку конституционной реформы все очень хорошие и интересные, одно только сомнение меня терзает: если верить этим роликам, до сих пор мы жили в какой-то до ужаса дикой, безнадежно отсталой, морально разложившейся стране, и вообще непонятно, как дожили до сегодняшнего дня, в таком беззаконии и разрухе. Но вот на двадцатом году правления руководство страны наконец накопило достаточно политической воли, чтобы навести какую-то видимость порядка, и надо обязательно это намерение единогласно поддержать, иначе восторжествуют содомисты и Ваш талантливый сын, который в иных условиях мог бы работать в правительстве... В правительстве работать не будет», — многозначительно высказался он в telegram.

Ведущий телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев выразил мнение, что поправка родилась в качестве ответа на стремительно меняющийся мир, в котором авторы конституционной реформы отводят для России особый путь.

«Я считаю, что это безусловно нужная поправка. Некуда деваться от нее. Она нужна для того, чтобы обезопасить себя, обезопасить семью. Семья является основой общества и государства как такового. И если будет разрушена семья, не будет ни государства, ни народа, ни культуры», — убежден ведущий в беседе с «ПС».

А что касается отношения большинства россиян к правам ЛГБТ и однополым союзам , то в этом вопросе превалирует равнодушие, допускает собеседник:

«Просто тут самое страшное, самое важное, чтобы патологию не начинали называть нормой. Главная проблема в этом. Никто не призывает ни к притеснениям, ни к гонениям на людей, у которых какие-то есть девиации. Но просто в тот момент, когда мы называем девиацию нормой, мы совершаем страшное преступление. Поэтому ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя говорить, что то, что ненормально, нормально. Вот этого делать нельзя».

Согласно майскому опросу признанного в России иностранным агентом «Левада-центра», 47% респондентов высказались за равные права для ЛГБТ и 43% «против». В свою очередь данные ВЦИОМ говорят, что конституционные поправки готовы поддержать 61% россиян. Важным конституционно закрепить институт брака как союз женщины и мужчины считает 80% опрошенных.